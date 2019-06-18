Депутаты одобрили во втором чтении законопроект, освобождающий граждан, воспользовавшихся правом на ипотечные каникулы, от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Законопроект был внесен в Думу ее председателем Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также другими депутатами и сенаторами.

Как отмечал ранее Володин, ипотечные каникулы — это гарантия государством того, что человек не останется один на один со своими проблемами. По его словам, «для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться ипотечными каникулами, это будет дополнительной финансовой нагрузкой».

Он пояснял, что в соответствии с Налоговым кодексом ипотечные каникулы — это материальная выгода, поскольку налогоплательщик экономит на процентах за пользование банковскими средствами. При этом такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ — 35%, что не соответствует концепции поручения президента России о предоставлении ипотечных каникул, в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.

