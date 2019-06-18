Россельхозбанк оборудовал для своих клиентов автоматизированные рабочие места с доступом в Интернет. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Мероприятия направлены на продвижение среди клиентов наиболее востребованных продуктов и услуг, повышение качества сервиса, а также на обеспечение комфортных условий в офисах», — говорится в сообщении.

С помощью нового сервиса банк обеспечит доступ клиентов к финансовым услугам и предоставит им как можно больше возможностей изучить продуктовую линейку банка, выбрать для себя наиболее подходящий ипотечный или потребительский кредит, а также оформить вклад в режиме онлайн.

Совершить операции возможно самостоятельно или с помощью консультантов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться сетью Интернет по своему усмотрению.

Новым сервисом оборудованы 100 отделений кредитной организации по России.