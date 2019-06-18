Генбанк предложил две новые дебетовые карты платежной системы «Мир»: «Моя карта» и «Моя карта Бонус».

Стоимость обслуживания продукта «Моя карта» составляет 49 рублей в месяц. Плата не взимается в первые три месяца, а также при выполнении одного из условий: поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 15 тыс. рублей в месяц, осуществлении операций оплаты товаров и услуг на сумму более 8 тыс. рублей в месяц, зачислении на карту заработной платы или выплат из бюджета (за последние три месяца).

На средства на счете начисляется доход по ставке 3% при остатке от 15 тыс. рублей в месяц или зачислении выплат из бюджета.

Стоимость обслуживания продукта «Моя карта Бонус» — 199 рублей в месяц. Плата не взимается в первые три месяца, а также при выполнении одного из условий: поддержании неснижаемого остатка в размере не менее 30 тыс. рублей в месяц, осуществлении операций оплаты товаров и услуг на сумму более 30 тыс. рублей в месяц, зачислении на карту заработной платы в сумме от 30 тыс. рублей (за последние три месяца).

Доход начисляется по ставке 4% при остатке на счете от 30 тыс. рублей в месяц.

«По продукту «Моя карта Бонус» предусмотрен кешбэк: 1% от любых покупок. Максимальная сумма возврата — 3 тысячи рублей в месяц», — уточняет эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

Снять наличные в банкоматах и ПВН банка можно бесплатно. В банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 100 рублей.



«Ключевыми преимуществами карт можно назвать бесплатное обслуживание при выполнении одного из условий, бесплатное снятие наличных в банкоматах Генбанка и банка «Россия», начисление процентов на остаток средств на карточном счете, а также кешбэк по одной из предложенных карт», — комментирует эксперт Банки.ру.

