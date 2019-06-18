Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

Как отмечается в сообщении АКРА , кредитный рейтинг Райффайзенбанка обусловлен максимальной оценкой его собственной кредитоспособности, высокой системной значимостью для российского рынка, а также высокой вероятностью предоставления финучреждению экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно сильным уровнем кредитоспособности (100% акций российского «Райффайзена» принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International AG — RBI).

«Райффайзенбанк обладает сильной франшизой в ключевых сегментах банковского рынка и характеризуется способностью генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода, а также минимальной чувствительностью к состоянию экономики. Универсальный характер бизнеса обеспечивает банку высокую диверсификацию операционного дохода», — поясняют аналитики. Они оценивают качество управления банком как очень высокое с учетом «успешного многолетнего опыта топ-менеджеров и дополнительного контроля со стороны RBI за операционной деятельностью банка».

Эксперты указывают на имеющийся у «Райффайзена» значительный буфер абсорбции убытков. В течение 12 месяцев, завершившихся 31 марта 2019 года, значение норматива Н1.2 находилось в диапазоне 9—12%. Банк продолжает демонстрировать высокую способность к генерации капитала благодаря высокому в сравнении с конкурентной группой уровню процентной маржи и невысокой стоимости риска. Высокая прибыльность и значительный буфер абсорбции непредвиденных убытков позволяют Райффайзенбанку выдержать существенный рост стоимости кредитного риска без нарушения регулятивных требований.

АКРА отмечает уменьшение объема и доли проблемных и потенциально проблемных кредитов банка, не превышавших на 31 марта 5% портфеля (включая просрочку от 90 дней на уровне 1,6%). Концентрация на десяти крупнейших заемщиках остается невысокой. Кроме того, АКРА отмечает низкую долю кредитов, выданных компаниям из высокорисковых отраслей, а также требований к связанным сторонам.

По оценке аналитиков, сильная позиция по ликвидности сочетается у «Райффайзена» со сбалансированным профилем фондирования. Банк выдерживает отток клиентских средств в базовом сценарии АКРА со значительным запасом. В стрессовом сценарии дефицит ликвидности находится на среднерыночном уровне.



В числе прочего отмечается, что в случае необходимости поддерживающая организация готова предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливания капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для RBI.