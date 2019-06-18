Мобильный оператор «МТС» вновь начнет продавать свои сим-карты в салонах «Связного», сообщает пресс-служба компании.

«Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг и объединенная компания «Связной|Евросеть» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого в июле 2019 года ретейлер начнет продавать контракты МТС», — говорится в сообщении оператора.

Приобрести сим-карту МТС можно будет более чем в 5 тыс. салонах «Связного» и «Евросети» по всей России. Абонентам будет доступен весь ассортимент тарифов оператора.

Клиенты смогут пополнить баланс сим-карты на кассе или через терминал в любом из магазинов розничной сети.