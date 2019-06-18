Самая маленькая доля людей старше трудоспособного возраста живет в Чечне и Туве, самая большая — в Тамбовской области. Об этом говорится в докладе Минтруда. Росстат прогнозирует еще большее увеличение доли людей пенсионного возраста к 2025 году, следует из доклада о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

«Самым «старым» регионом России в 2018 году являлась Тамбовская область — доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила 31,3%, а самыми «молодыми» — Чеченская Республика и Республика Тыва — 10,7% и 11,8% соответственно», — говорится в документе.

По данным Росстата, в 2018 году каждый четвертый россиянин был в возрасте старше трудоспособного. Также число россиян в возрасте старше 65 лет по сравнению с 2017-м выросло на 2,8%, с 20,8 млн до 21,4 млн человек.

Согласно среднему варианту прогноза Росстата, доля граждан старшего трудоспособного возраста увеличится с 25,5% в 2018 году до 27,4% к 2025-му и составит 40,2 млн человек.



В докладе также приводятся данные ведомства о том, что на начало 2019 года сохраняется тенденция к сокращению смертности людей данной возрастной категории. Если в 2013 году она составила 42,2 человека на тысячу, то в 2018-м снизилась до 37,7 человека.