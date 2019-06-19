Структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) PLT вела переговоры о покупке 150 тыс. кв. м площадей в логистических комплексах в Новосибирске, Московской и Ленинградской областях со Сбербанком, однако сделка не состоялась, сообщает «Коммерсант» . Банк решил подождать, когда объекты подорожают.

О том, что сделка PLT по покупке складов у «Сбербанк управление активами» не состоялась, рассказали три источника издания на рынке коммерческой недвижимости. Ранее сообщалось о продаже складской недвижимости, входящей в принадлежащий госбанку фонд «Арендный бизнес», это объекты совокупной площадью более 150 тыс. кв. м в «ПНК Толмачево» в Новосибирске, «ПНК Валищево» в Подмосковье и логистическом комплексе в Петро-Славянке Ленинградской области. Общую стоимость этих объектов оценивали в 6—7 млрд рублей.

Крупнейшими собственниками складов в России сейчас являются группа «Сафмар» и Raven Russia. В топ-10 входит и PLT. По словам старшего директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирины Ушаковой, приобретение портфеля Сбербанка позволило бы РФПИ войти в пятерку крупнейших собственников логистической недвижимости. У Сбербанка не было задачи любой ценой продать склады, так как они приносят стабильный доход, говорит она. Поскольку рынок аренды восстанавливается, то на фоне пересмотра ключевой ставки и постепенного восстановления инвестиционного рынка стоимость логистической недвижимости может вырасти, прогнозирует Ушакова.

По словам члена совета директоров JLL Наталии Тишендорф, из-за недостатка качественных готовых спекулятивных объектов на рынке наращивать инвестиционные портфели сейчас сложно. По данным JLL, доля свободных площадей в Москве и Подмосковье сокращается уже два года подряд и по итогам I квартала 2019 года упала до 4,2%. Арендные ставки пока увеличиваются точечно, но в дальнейшем можно ожидать роста в среднем по рынку, добавляет Тишендорф. Это стимулирует вывод новых проектов: на 2019 год в Московском регионе заявлено 1,3 млн кв. м складских площадей (против 918 тыс. кв. м в прошлом году), из которых 132 тыс. введено в I квартале.