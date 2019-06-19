В Совете безопасности РФ предупредили о наступающей эре цифрового терроризма, масштабы которого будут сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков заявил на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — отметил он.

«Сегодня глобальная сеть для террористов является основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе финансовыми, — добавил Коков. — По экспертным оценкам, в мире насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов».

«Очень важно в сфере безопасности, объединив усилия, соответствовать современным вызовам, связанным с информатизацией, цифровизацией, созданием искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и других технологий, — подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ. — В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо. Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что по меньшей мере не логично своими руками создавать параллельную вселенную, свободную от закона и морали».