Агентство по страхованию вкладов планирует создать единую информационно-аналитическую систему для работы с активами ликвидируемых финансовых организаций, запустить на сайте раздел для поиска имущества, а также разработать специализированное мобильное приложение. Это следует из сообщения по итогам заседания общественного совета при АСВ, на котором рассматривались вопросы реализации активов ликвидируемых финансовых организаций и перспективы ее совершенствования.

В АСВ рассказали о работе по совершенствованию ликвидационных процедур, которая уже ведется. Так, агентством совместно с Банком России были разработаны предложения по внесению изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые направлены, в частности, на ускорение процедур продажи имущества. Данные предложения включают продажу активов по голландской системе, привлечение специализированной организации в качестве единого организатора торгов по продаже активов ликвидируемых банков, возможность оплаты таких активов банками-приобретателями путем принятия обязательств ликвидируемых кредитных организаций, отказ от взыскания в судебном порядке технических активов ликвидируемых банков.

Также в АСВ напомнили о ряде реализованных за последнее время инициатив, направленных на активизацию процессов реализации активов. В частности, выстроен единый бизнес-процесс работы с активами, стандартизирована работа с электронными площадками, создан официальный портал о реализуемом имуществе финансовых организаций (torgiasv.ru), запущен платежный портал payasv.ru для физлиц — заемщиков банков с отозванной лицензией, проведена работа с аккредитованными брокерами/депозитариями, организованы торги «электронный молоток» (англо-голландский аукцион) для имущества стоимостью до 100 тыс. рублей.

Кроме того, начал работу информационный центр АСВ по реализации активов, который бесплатно предоставляет консультации и информацию юридическим и физическим лицам, потенциально заинтересованным в приобретении активов ликвидируемых банков.

АСВ официально объявило об открытии инфоцентра для реализации активов финорганизаций В агентстве рассчитывают, что рост числа потенциальных покупателей активов позволит увеличить поступления в конкурсную массу и, как следствие, повысить степень удовлетворения требований кредиторов.

«В рамках дальнейшей работы по совершенствования системы реализации активов планируется создать единую информационно-аналитическую систему для работы с активами, модернизировать официальный портал агентства с разработкой специализированного раздела для поиска имущества и мобильного приложения и пр.», — говорится в сообщении АСВ.

По словам директора департамента реализации активов Андрея Дерябина, внедрение новаций «позволит увеличить объем и сроки реализации активов, сократить продолжительность ликвидационных процедур, снизить расходы на их проведение, увеличить степень удовлетворения требований кредиторов».



Дерябин уточнил, что в настоящее время АСВ осуществляет ликвидационные процедуры в отношении 360 кредитных организаций. Начиная с 2004 года проведено 680 ликвидационных процедур. Требования кредиторов в 320 кредитных организациях, где ликвидационные процедуры завершены, были удовлетворены в среднем на 41,3%. Представитель АСВ подчеркнул, что это «существенно превосходит значение аналогичного показателя начального периода деятельности агентства в качестве конкурсного управляющего (например, в 2006 году — 5,2%)».

