Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.

«По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в открытом доступе», — сказал он.

Замминистра отметил, что в Минкомсвязи рассчитывают получить обратную связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации суперсервисов. «Первыми будут доступны сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство», — уточнил Паршин.