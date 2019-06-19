Пилотный проект по использованию платежей по QR-коду в ретейле может начаться уже осенью. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Я думаю, что до конца года, возможно осенью, такое может случиться с учетом того, что Центральный банк формирует в целом систему быстрых платежей, здесь вопрос об участниках, которые будут дополнительно появляться, больше носит не коммерческий смысл, а просто упрощает, создает удобство платежей для потребителей. Поэтому я надеюсь, что до конца года, осенью», — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр пояснил, что пилот будет проходить в рамках существующей системы платежей, включая торговые сети.

Сбербанк создаст клон системы ЦБ по оплате товаров через QR-код Сбербанк будет конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ не только на рынке денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона, но и в сегменте переводов от физического лица юридическому. Он разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей может установить тариф за платежи физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи), который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4%.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, сообщала, что в тестовом режиме для банков и торговых предприятий такие платежи запустят в июле, полностью заработать они должны в сентябре.