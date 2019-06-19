Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Восточный» до уровня «ruВ-». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз и снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «развивающимся» прогнозом.

Как поясняют в агентстве, основанием для пересмотра рейтинга стало внеплановое формирование банком значительных резервов на возможные потери, которое привело к критическому ослаблению его позиции по капиталу. При этом агентство отмечает сохранение неопределенности по вопросу докапитализации банка, необходимость которой также обуславливается ожидаемым ужесточением регулирования необеспеченного потребительского кредитования с IV квартала 2019 года.

«Усилившийся конфликт акционеров, в том числе вследствие недавних судебных решений, исполнение которых, по мнению агентства, может усилить неопределенность относительно уровня независимости корпоративного управления и перспектив развития банка, обуславливает сохранение «развивающегося» прогноза», — добавляют в «Эксперт РА».



Ходатайство банка «Восточный» об отмене запрета на допэмиссию не удовлетворено Определение суда будет обжаловано.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, крайне слабым запасом капитала при приемлемой рентабельности бизнеса, низким качеством активов. Оценка позиции по ликвидности и качество управления признаются агентством удовлетворительными. В рейтинге банка учтена умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и значимыми позициями банка в социально чувствительных сегментах (20-е место по объему вкладов физлиц в России на 1 мая 2019 года)», — указано в релизе.

В частности, относительно достаточности капитала банка там говорится, что ее крайне слабая оценка «обусловлена значительным уровнем концентрации активных операций на основной группе связанных лиц (по оценке агентства, около 32% капитала банка на 1 мая 2019 года) и экстремально слабой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков». Поддержку нормативам достаточности капитала банка продолжит оказывать приемлемый уровень процентной маржи и рентабельности при условии отсутствия дальнейшего обесценения пролонгированных корпоративных кредитов, полагают аналитики.



​ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей По оценкам фонда Baring Vostok, финансовое положение банка приближается к критическому.

Качество активов банка характеризуется высокой долей ссуд IV и V категорий качества (около 26% на отчетную дату) и задолженности с просроченными платежами (19,5%) в ссудном портфеле. После формирования существенного объема резервов, необходимых к досозданию в соответствии с требованиями Банка России (совокупно 16,9 млрд рублей в апреле — июне), оставшийся объем активов с признаками обесценения является чувствительным для банка, констатируют в «Эксперт РА».



Ликвидную позицию банка эксперты оценивают как удовлетворительную, отмечая, в частности, что для нивелирования оттока клиентских средств вследствие негативного информационного фона банку удалось привлечь средства Федерального казначейства. Также сообщается, что, по информации банка, отток клиентских средств в первой половине июня составил 1,5% и был обусловлен прежде всего политикой банка по сдерживанию роста депозитных ставок.



В числе прочего аналитики высказывают мнение, что «ранее озвученные руководством планы по развитию в 2019—2020 годах не могут быть в полной мере реализованы кредитной организацией ввиду частых изменений стратегических приоритетов банка, возникающих вследствие изменений в топ-менеджменте, планах по формированию резервов и докапитализации. В подобных условиях банк будет существенно ограничен в возможностях по масштабированию бизнеса и, как следствие, диверсификации и росту доходных активов».

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка Нестеренко отмечает, что, по прогнозу, запас по нормативам достаточности капитала на конец II квартала составит 1 млрд рублей.

«Кроме того, по прогнозам «Эксперт РА», качество необеспеченных потребительских кредитов в банковском секторе в 2019—2020 годах будет ухудшаться, что окажет дополнительное давление на розничные банки», — добавляют в агентстве.

Контролирующим акционером банка в интересах холдинга Baring Vostok является Evison Holdings Limited (51,6%), второй крупный акционер кредитной организации — ООО «МК «Финвижн Холдингс» (32%), принадлежащее Артему Аветисяну, напоминает «Эксперт РА». При этом накануне информагентство ТАСС сообщило, что структуры Baring Vostok по решению суда исполнили опцион и передали почти 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Аветисяна.

