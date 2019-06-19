Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опровергает срыв переговоров о покупке объектов логистической инфраструктуры у фонда «Сбербанк управление активами», стороны продолжают обсуждать параметры сделки, говорится в сообщении фонда.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что структура фонда PLT вела переговоры о покупке 150 тыс. кв. м площадей в логистических комплексах в Новосибирске, Московской и Ленинградской областях со Сбербанком, однако сделка не состоялась, поскольку банк решил подождать, когда объекты подорожают.

Сбербанк не продал РФПИ логистические объекты Банк решил подождать, когда объекты подорожают.

«РФПИ опровергает информацию о срыве переговоров о покупке объектов логистической инфраструктуры у фонда «Сбербанк управление активами». Переговоры продолжаются, стороны продолжают обсуждать параметры сделки», — сообщили в РФПИ.

Также в фонде добавили, что продолжают активно расширять платформу PLT и в настоящий момент согласовали условия инвестиций по двум другим объектам общей площадью 150 тыс. кв. м в Московской области и Санкт-Петербурге.