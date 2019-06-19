Банк «Левобережный» предлагает оформить кредит субъектам малого и среднего бизнеса по сниженной процентной ставке в рамках проводимой акции «Жара».

До 1 сентября 2019 года клиентам предлагается оформить кредит в сумме от 5 млн до 35 млн рублей и сроком до трех лет по ставке 10,95% годовых. Цель кредита — пополнение оборотных средств или инвестиции.

В качестве материального обеспечения требуется недвижимость (не менее 50% в структуре залога) или транспорт. Возможно оформление в залог имущества третьих лиц.

Также необходимо поручительство учредителей компании, связанных компаний, супруга(и) заемщика или третьих лиц.

«Оформить кредит по данной акции могут индивидуальные предприниматели или юридические лица со средней годовой выручкой не более 400 миллионов рублей по данным официальной отчетности. Банк требует страхование жизни и трудоспособности участников сделки не более чем на сумму кредита, но не менее 5 миллионов рублей на срок 36 месяцев», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.