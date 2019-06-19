Ставки по ипотеке в России должны последовательно снижаться и опуститься к 2024 году ниже уровня 8%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

«Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам [ипотечным] будут последовательно снижаться, к 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов будет расти, вырастет в полтора раза», — сказал Медведев.

В целом, по его словам, ситуация в сфере жилищного строительства «достаточно сложная». «Есть амбициозная задача: к 2024 году не менее 5 миллионов семей должны ежегодно улучшать жилищные условия, включая и участников долевого строительства, и переселенцев из аварийного жилья, и те семьи, которые на собственные деньги ли, на кредиты построили индивидуальный жилой дом или получили жилье на условиях социального найма, стали жить в более комфортных условиях после капремонта», — напомнил глава Кабмина. При этом Медведев назвал ипотечное кредитование важнейшим инструментом в этой сфере в последние годы.

Банк России 14 июня понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге заявила, что решение Банка России закрепит тенденцию на снижение ставок по кредитам и ипотеке.