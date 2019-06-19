Почтобанк снизил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь приобрести новый легковой автомобиль и прочую технику (снегоходы, квадроциклы, катера и т. п.) стало возможно под ставку от 11,5% до 12% годовых, а новый грузовой автомобиль или автобус — по ставке 12,5% годовых. При покупке подержанной легковой машины процентная ставка составит от 12,5% до 13%, а при покупке подержанного грузового транспорта — от 13,5% до 14% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 30% собственных средств от стоимости легкового автомобиля и 40% — от стоимости грузовой машины. Кредит на приобретение легковой машины и прочей техники, а также подержанного транспортного средства может быть выдан на срок до пяти лет. Для нового грузового автомобиля и автобуса срок кредитования не должен превышать три года. Максимальная сумма кредита может достигать 10 млн рублей. Оформление полиса каско и личного страхования не требуется и не влияет на величину процентной ставки.

Обеспечение в виде залога приобретаемого автомобиля, а также поручительство одного физического лица (поручителем может быть супруг или супруга) по данным программам являются обязательными.

«Ключевым преимуществом предложений банка являются процентные ставки: они находятся ниже уровня среднерыночных значений», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.