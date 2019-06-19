Страховые компании готовятся к реализации закона о передаче премий в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом говорится в комментарии Всероссийского союза страховщиков в связи с принятием Госдумой пакета законов о защите прав дольщиков.

Государственная дума приняла в среду в третьем чтении два закона, продолжающих реформу долевого строительства и направленных на установление единого механизма и порядка защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Новые нормы, подготовленные во исполнение поручений президента РФ, помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан, подчеркивается в сообщении нижней палаты российского парламента.

Так, первым законом предусматривается создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. При этом вводится жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств через механизм обязательного банковского сопровождения всех расходных операций региональных фондов.

Вторым законом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду.

«Законопроект предусматривает досрочное прекращение договоров страхования ответственности застройщиков и передачу части страховой премии за неистекший срок страхования в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В настоящее время страховщики начали подготовку к исполнению норм законопроекта. В частности, они проводят анализ заключенных договоров страхования, объема требований о выплате страхового возмещения, сверку по объектам завершенного строительства. Эта работа необходима для проведения сверки с застройщиками в целях фиксации передаваемых обязательств и определения объема премии, подлежащей перечислению в фонд», — отметила вице-президент ВСС Светлана Гусар.



Госдума приняла во втором чтении законопроекты о защите дольщиков С 2014 года страховые компании страховали ответственность застройщиков и собрали более 50 млрд рублей, а выплатили гражданам всего 1,3 млрд рублей возмещения.

Как указывал накануне председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в связи с принятием законопроектов во втором чтении, с 2014 года страховые компании в рамках страхования ответственности застройщиков собрали более 50 млрд рублей, а выплатили гражданам только 1,3 млрд рублей возмещения. «Мы видим, что этот механизм не действует. Именно поэтому законопроект предполагает передачу всей заработанной премии страховых компаний в фонд. При этом мы очень четко прописали необходимость формирования соответствующих реестров и актов сверки между фондом и страховыми компаниями. Мы до сих пор не понимаем, к сожалению, какое количество людей у нас застраховано, сейчас мы этот пробел устраним. И надеемся, до 15 миллиардов рублей поступят на счет фонда для достройки проблемных объектов», — заявил депутат.