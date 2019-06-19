Светский литератор Александр Цыпкин станет официальным амбассадором бренда American Express в России. Об этом сообщает в среду банк «Русский Стандарт».

«В рамках партнерства один из самых ярких представителей российского литературно-театрального пространства будет участвовать в закрытых мероприятиях для премиальных клиентов бренда, приглашать клиентов American Express на его совместные выступления с суперзвездами российского театра и кино, получившими признание в России и за рубежом, организовывать для клиентов закрытые мероприятия с авторскими литературными чтениями. В социальных сетях Цыпкина пользователи найдут много полезной информации о картах American Express, которыми сам писатель активно пользуется», — рассказали в «Русском Стандарте».

Александр Цыпкин — автор коротких рассказов, монопьес и сценариев к короткометражным фильмам. Он читает свои рассказы со сцены по всему миру вместе со звездами российского кино и театра. За три года гастролей прошло более 200 чтений в России, США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии и других странах, собравших более 100 тыс. зрителей, отмечают в банке. Проект получил известность под названием «БеспринцЫпные чтения», сейчас в нем принимают участие уже более 20 писателей и 50 актеров.

В «Русском Стандарте» также указывают, что Цыпкин выступает попечителем двух крупных благотворительных фондов: фонда «Дети-бабочки» и Фонда профилактики рака.



Банк «Русский Стандарт» уже больше десяти лет выпускает карты American Express в России.