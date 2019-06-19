Подписано постановление правительства РФ, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.

«Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции», — сказал премьер.

Он отметил, что на данный момент для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.

«Далеко не все эти основания справедливы, теперь оснований стало меньше», — заметил Медведев. Премьер подчеркнул, что «тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».

«Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой», — добавил председатель правительства.