Карта «Паспорт садовода» дает владельцу кешбэк до 8% при оплате ею покупок в магазинах-партнерах программы, начисление до 5% на остаток, привилегии по программе лояльности «Мир»

Кобрендинговую карту Почта Банка и Союза садоводов России получили почти 10 тыс. человек, сообщил президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко на OFFICEPARTY в Банки.ру. Пилотный выпуск карт «Паспорт садовода» начался в Кировской области в апреле 2019 года.

Карта «Паспорт садовода» дает владельцу кешбэк до 8% при оплате ею покупок в магазинах — партнерах программы, начисление до 5% на остаток, привилегии по программе лояльности «Мир». Клиенты, которые оформят перевод зарплаты или пенсии в Почта Банк, получат особые условия: до 6% годовых на остаток на сберегательном счете, надбавку 0,25% по вкладу и скидку 2% по кредиту наличными.

«Мы хотим стать банком номер один для СНТ и садоводов, ведь наши точки есть в сельской местности и небольших городах, как и многие садовые товарищества. Мы рядом в любом уголке нашей страны. Спрос на карту для садоводов меня просто удивил — выстроились очереди. А 15% держателей этих карт уже перевели свою пенсию в Почта Банк. В дальнейшем мы планируем масштабировать этот проект на всю страну, привлекая в программу различных региональных партнеров. Уже сейчас, на стадии пилота, мы видим интерес к продукту, и потенциал здесь большой», — сказал Руденко.

С 1 января 2019 года все садовые некоммерческие товарищества обязаны обеспечить прием безналичных платежей от владельцев дачных участков. В октябре 2018 года Почта Банк заключил соглашение с Союзом садоводов России, которое предполагает создание финансовой экосистемы для садоводческих товариществ и самих садоводов. Речь идет о выпуске специальных карт, индивидуальном обслуживании членов СНТ, а также садовых товариществ на льготных условиях.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.