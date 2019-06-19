Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести возможность информирования россиян о начале судебных разбирательств через СМС-сообщения, электронную почту или личный кабинет госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Так, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что в рамках государственных муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на всестороннее информирование лиц, участвующих в деле, о начатых судебных разбирательствах, указывает депутат.

«Для получения данного вида услуги гражданам необходимо заполнить соответствующую информацию на портале государственных и муниципальных услуг, такую как: Ф. И. О., дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес места регистрации и места проживания, ИНН, электронную почту и номер мобильного телефона, а также другую информацию (перечень необходимой информации для оказания данной услуги определяется правительством Российской Федерации). Предполагается, что гражданин дает согласие на получение информации обо всех имеющихся судебных делах, а также будущих судебных разбирательствах. В любой момент гражданин вправе отказаться от получения данной услуги», — поясняется в материалах.