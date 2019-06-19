В 2019 году российская экономика может потерять 1,6—1,8 трлн рублей от действий киберпреступников. Об этом журналистам сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.



«Что касается убытков для экономики России, эти убытки мы понимаем, мы считаем, что это примерно 1,6—1,8 триллиона рублей, которые с большой вероятностью можем потерять по итогам 2019 года. Это прогноз. Все прогнозы, которые мы давали раньше, подтверждались», — сказал Кузнецов.

По данным Сбербанка, в 2018 году общие потери мировой экономики от действий хакеров составили 1,5 трлн долларов. В 2019 году сумма ущерба может вырасти до 2,5 трлн долларов, прогнозирует Сбербанк в исследовании, подготовленном перед Международным конгрессом по кибербезопасности.

