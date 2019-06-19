Российские туристы в бюджетном и среднем ценовых сегментах стали стремиться как можно больше сэкономить во время отдыха. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Платежеспособность населения не растет, и туристический рынок это на себе ощущает. И даже несмотря на то, что достаточно активны и успешны продажи по акциям раннего бронирования, все равно динамика спроса не такая высокая, как прогнозировалось в январе — феврале», — констатировала Ломидзе.

Так, растут продажи туров в бюджетном сегменте, то есть туристы все чаще выбирают трехзвездочные отели. При этом сохраняется «тенденция жесткой экономии на местах», сообщила глава АТОР.

«Наши туристы всегда входили в пятерку, а то и в тройку наиболее щедрых туристов, по данным Всемирной туристской организации. Начиная с прошлого года и в этом году эта тенденция сохраняется, туристы явно стараются экономить на месте отдыха — на экскурсиях, на дополнительных услугах, где-то даже на шопинге. Это касается бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня», — пояснила она.

О тенденции к экономии говорит и тот факт, что если раньше многих туристов устраивало наличие в турпакете только завтраков, теперь путешественники стремятся к полному пансиону, чтобы сократить траты в ресторанах. Кроме того, наблюдается переток туристов из самостоятельного сегмента в организованный. Это также косвенно подтверждает тенденцию российских путешественников экономить на отдыхе.

«У туроператоров количество клиентов увеличивается, а в самостоятельном сегменте — не очень. Стремясь сэкономить и совместить ограниченный бюджет с желанием отдохнуть, туристы приходят к выводу, что это проще, удобнее и дешевле сделать через туроператора, чем при самостоятельном бронировании. Возможно, это связано с тем, что при самостоятельном бронировании расходы на местах, как правило, выше. Но это версия», — пояснила Ломидзе.