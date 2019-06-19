Почта Банк запустил игровую программу лояльности «Шанс», сообщила директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова на OFFICEPARTY в Банки.ру. В мобильном приложении финучреждения клиенты смогут выиграть дополнительный кешбэк до 12% по некоторым трансакциям, бросив виртуальные кости.

Для игры доступны операции интернет-покупок и токенизированные операции, которые совершаются с помощью смартфона через Apple Pay, Google Pay и Mir Pay. Чтобы получить кешбэк, необходимо в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» нажать на изображение кубиков на главном экране, выбрать одну или несколько совершенных операций, указать желаемый кешбэк (от 2% до 12%) и бросить кубики. Если выбранное и выпавшее на кубиках числа совпали, указанный кешбэк будет зачислен на счет.

«Мы не просто коммуницируем с клиентами через дистанционные каналы, но и стараемся интегрировать в них программы лояльности. Программу «Шанс» мы распространили на самые интересные, «вкусные» для клиентов операции — токенизированные трансакции с помощью телефона и интернет-покупки. Уверена, что новая игровая механика понравится нашим клиентам и будет стимулировать их постоянно пользоваться современными способами оплаты», — отметила Масленникова.



Для розыгрыша кешбэка доступны операции, совершенные и в тот же день, и накопленные за 30 дней. При этом по каждой операции можно играть только один раз. Максимальная сумма вознаграждения одному клиенту — 12 тыс. рублей за расчетный период. Выплата кешбэка осуществляется на шестой календарный день после окончания соответствующего расчетного периода.

По словам Масленниковой, программа лояльности «Шанс» доступна только в новом мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» на платформах Android и iOS (начиная с версии 3.0.0).

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.