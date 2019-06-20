В мае 14% заемщиков Почта Банка снизили кредитную ставку на 2% благодаря ежемесячным операциям по картам и в ДБО на сумму от 10 тыс. рублей. Об этом сообщил вице-президент, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян на OFFICEPARTY в Банки.ру.

Напомним, в январе Почта Банк ввел тарифный план «Активный» для активных клиентов, благодаря которому они могут получать специальные условия по кредитам, вкладам и сберегательным счетам. Так, совершая покупки и платежи на сумму от 10 тыс. рублей в месяц с помощью любой дебетовой или кредитной карты Почта Банка, а также в «Почта Банк Онлайн», клиент может получить выгоду в виде снижения процентной ставки по кредиту на 2%, а также увеличения процента на остаток на сберегательном счете на 1% и по вкладу — на 0,25%.

Особые условия активируются автоматически с первого числа каждого месяца, если в предыдущем месяце клиент совершил расходные операции на 10 тыс. рублей. Если клиент использует несколько карт, то при подсчете совершенных за месяц операций обороты по ним суммируются. При этом не учитываются операции по снятию наличных, переводам физическим лицам, приобретению денежных средств и финансовых инструментов, погашению кредитов, оплате туристических услуг и оплате в категории «игры» в социальных сетях.

«Мы специально установили небольшой порог по ежемесячным трансакциям, поскольку наши клиенты проживают не только в крупных городах, но и малых населенных пунктах, в которых люди, как правило, тратят небольшие суммы», — пояснил Бабаджанян.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.