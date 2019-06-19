Доля россиян, которые используют международный роуминг для голосовой связи (совершили или приняли хотя бы один звонок), сократилась до 66% опрошенных по сравнению 72,7% годом ранее. Об этом свидетельствуют данные майского исследования агентства TelecomDaily.

«Причины очевидны: у большинства игроков голосовые опции за последнее время подорожали и/или стали доступны лишь совместно с пакетами Интернета, что делает суточную абонентскую плату за такие опции достаточно высокой. При этом для звонков все чаще используются мессенджеры», — отмечается в исследовании.

Прирост по использованию голосового роуминга обеспечила лишь компания Tele2 (68,4% против 65,6% годом ранее). Это объясняется тем, что компания запустила в течение последних двух лет несколько новых регионов, вследствие чего подключила новых абонентов. Остальные компании показали обратное направление.

Так, доля абонентов «Билайна» за год изменилась буквально в пределах статистической погрешности — (77% против 77,9% годом ранее. У «МегаФона» число пользователей роуминга сократилось за год с 80,1% до 76,5%, у МТС — с 66,1% до 59,1%.

Мобильным доступом в Интернет в международном роуминге хотя бы однократно пользуется по-прежнему меньшинство абонентов, однако проникновение data-роуминга за последний год значительно увеличилось: с 27,3% до 36,6% выезжающих. Как и ранее, лидерами по проникновению услуги являются «Билайн», у которого доля выросла до значения 39,9% против 38,7% годом ранее, и «МегаФон», который увеличил проникновение data-роуминга с 28% до 39,9%. У МТС проникновение выросло с 22,9% до 34,3%. А лучший рост демонстрирует Tele2: проникновение data-роуминга увеличилось c 12,6% до 32,6%.

При этом, как и в прошлом году, свыше 97% абонентов пользовались хоть каким-то Интернетом за рубежом: то есть те 63,6% выезжающих, кто ни разу не использовал data-роуминг, покупали местные либо туристические сим-карты либо пользовались Wi-Fi в кафе, отелях и других общественных местах, в том числе для голосовых звонков, в первую очередь исходящих.

Выросла осведомленность абонентов о существовании тарифных опций; она составляет 90,8% против 78,7% годом ранее: именно столько абонентов знает о том, сколько стоит роуминг (изучали цены заранее или прочитали СМС от оператора по прилете).

Большинство воспользовавшихся услугой международного роуминга абонентов осталось довольно своим опытом: этот показатель вырос в целом по отрасли с 70,6% до 73,1%.