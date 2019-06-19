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• Прибыль российских банков за пять месяцев текущего года составила 867 млрд рублей против 527 млрд в январе — мае 2018-го, сообщил Центробанк. Регулятор отмечает, что существенное влияние на динамику показателей сектора с начала года оказало укрепление рубля, хотя в мае зафиксировано его ослабление. За первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 млрд рублей показали 350 кредитных организаций, убыток в размере 76 млрд рублей — 105 кредитных организаций.

• Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту. В соответствии с рекомендацией регулятора, банкам предлагается «использовать такую меру, даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств». После вступления в силу в 2014 году поправок в закон об ипотеке банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора, пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе возврату ранее полученных платежей», — сообщил он.

• Почти каждое мобильное приложение (89%) уязвимо к удаленным хакерским атакам, причем более трети из них — в зоне повышенного риска взлома, свидетельствуют данные компании Positive Technologies. Общая практически для всех мобильных сервисов проблема — небезопасное хранение данных, в результате чего под угрозу попадают пароли, финансовая информация, персональные данные и частная переписка пользователей, отмечают эксперты. В свою очередь зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в 2019 году российская экономика может потерять 1,6—1,8 трлн рублей от действий киберпреступников. А вот скимминг в стране, по его словам, уже побежден.

• Финансовый маркетплейс Банки.ру выпустил специальные стикеры для банков — лидеров «Народного рейтинга». Кредитные организации, признанные лучшими по версии пользователей Банки.ру, смогут размещать наклейки на входе в отделения, а также на своих банкоматах и терминалах. Первым получил набор специальных стикеров Почта Банк. Наклейки были вручены председателю правления банка Дмитрию Руденко в рамках OFFICEPARTY в офисе Банки.ру. Также в ходе мероприятия Руденко сообщил, что летом в Почта Банке начнут действовать особые условия обслуживания клиентов предпенсионного возраста. В свою очередь, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова рассказала, что кредитная организация запустила игровую программу лояльности «Шанс».