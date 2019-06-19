Минэкономразвития РФ скорректировало ожидания по инфляции в РФ в июне до 0—0,1% с 0,2—0,3% в месячном выражении и до 4,6—4,7% с 4,8—4,9% в годовом. Об этом сообщила журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Полина Бадасен.

«Мы скорректировали ожидания по инфляции в июне до 0—0,1%. Ноль в июне вполне вероятен. Оценка по годовой инфляции скорректирована до 4,6—4,7% по итогам июня», — отметила она.

По словам Бадасен, замедлению инфляции в июне до уровней ниже ожиданий способствовали хорошие показатели урожая плодоовощной продукции. «В этом году мы видим ранний хороший урожай плодоовощной продукции», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин отмечал, что ожидает снижения годовой инфляции к концу июня до уровня ниже 5% и ниже 4% по итогам 2019 года. По его словам, прогноз ЦБ по инфляции на уровне 4,2—4,7% по итогам года выглядит завышенным.