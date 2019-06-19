В Москве 19 июня стартовал сервис оплаты водных прогулок непосредственно на теплоходе с использованием бесконтактных банковских карт, карт «Тройка» или с помощью смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.



«Теперь пассажирам не придется стоять в очереди за билетами. Экипаж туристических или прогулочных теплоходов предложит желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка для приобретения билета на прогулку, что позволит избежать приобретения поддельных билетов и получить скидку», — говорится в сообщении банка.

Безналичным способом можно также оплатить дополнительные услуги на борту.

