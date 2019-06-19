Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг «СОГАЗа» до «BBB» с «BBB-». Прогноз по рейтингу — «стабильный», говорится в сообщении S&P.



В заявлении S&P отмечается, что рейтинги выведены из списка CreditWatch с «развивающимся» прогнозом, куда они были помещены в декабре 2018 года.

«Мы повысили рейтинг, поскольку считаем, что общая финансовая устойчивость «СОГАЗа» за последние семь месяцев стабилизировалась после приобретения им 100% акций российского «ВТБ Страхования» 9 ноября 2018 года. Мы считаем, что объединенная компания укрепила свои рыночные позиции с точки зрения доходов и конкурентоспособности, что выгодно для кредитного профиля группы «СОГАЗ».

Сделка по продаже «ВТБ Страхования» «СОГАЗу» была закрыта в октябре 2018 года, информация о ней появилась годом ранее, а официально о сделке стороны объявили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Группа ВТБ продала страховой бизнес полностью, включая дочерние компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию.

Ранее сообщалось, что интеграция компаний завершится не ранее конца 2019 года. Созданный ВТБ и «СОГАЗом» страховщик станет крупнейшей компанией на страховом рынке РФ за всю его историю («СОГАЗ» и сейчас крупнейшая компания на страховом рынке).