Минфин и ФНС внесут предложения по изменению порядка расчета страховых взносов для ИП по формуле 1% от прибыли, а также по смягчению требований репатриации валютной выручки при экспорте. Это следует из текста поручений по итогам заседания у первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова о реализации национальных проектов.

«Минфину России, ФНС России и Минтруду России совместно с АО «Российский экспортный центр» поручено внести предложения в правительство Российской Федерации о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, по формуле 1% от суммы «доходы — расходы», — отмечается в сообщении правительства.

В материалах также говорится, что Минфин, Минэкономразвития, ФНС, ФТС и Росфинмониторинг с участием ЦБ проработают «вопрос о смягчении требований валютного контроля в части репатриации валютной выручки при экспорте российской несырьевой продукции в случае порчи, повреждения, утраты, естественной убыли груза при транспортировке».

Кроме того, Минфину и ФНС поручено внести предложения по ускорению возврата НДС экспортерам «с помощью применения механизма экспортного факторинга».