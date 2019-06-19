Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хищении 3 млн рублей путем мошенничества в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба МВД Москвы.



В полицию с заявлением обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что в дополнительный офис банка в Газетном переулке для получения кредита обратился гражданин, который представил копию трудовой книжки и справку о доходах. Документы подозрений не вызвали и гражданину был выдан кредит в размере 3 млн рублей.

В дальнейшем после невыполнения заемщиком своих обязательств по оплате задолженности по кредитному договору сотрудники службы безопасности банка выявили, что предоставленные гражданином документы являются фиктивными.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник предоставил в банк заведомо ложные документы для получения кредита. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.