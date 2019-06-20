Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет: пользователи в I квартале 2019 года скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, как за весь 2016 год, следует из статистики Минкомсвязи, с которой ознакомились «Известия» .

Так, в I квартале 2019-го мобильный интернет-трафик вырос на 1,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По темпам роста мобильный Интернет значительно опережает фиксированный, сказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Как следует из материалов Минкомсвязи, за год трафик проводных провайдеров вырос всего на 14,5%, но его потребление российскими абонентами пока значительно больше: в I квартале этого года оно составило 11,1 млрд Гб (мобильного — 3,3 млрд Гб).

За год продолжительность общения по мобильным телефонам в России (традиционное коммутируемое соединение, без учета мессенджеров) сократилась почти на 3%: в январе — марте этого года россияне проговорили 108,5 млрд минут.

Тон на рынке мобильного Интернета задают все-таки не мессенджеры, считает Константин Анкилов. На рост трафика напрямую влияют невысокие цены –– как на доступ к Интернету, так и на звонки, подчеркивает он.

В России тарифы сейчас одни из самых низких в мире, говорили ранее участники рынка и аналитики. Это результат жесткой конкуренции между операторами, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Именно из-за высокого уровня соперничества сотовые компании, к примеру, в прошлом году вернули в сетки безлимитные тарифы на Интернет, хотя ранее называли их вредной для рынка практикой, ведущей к снижению доходов, напоминает он. Росту популярности мобильного Интернета способствует также увеличение интереса граждан к видеоконтенту и играм, полагает эксперт.

Росту спроса на мобильный Интернет способствует расширение количества подключенных к сотовым сетям смартфонов, считает Анкилов. По его словам, их проникновение уже превышает 60%. Чем больше смартфонов, тем больше используется мобильный Интернет.

Константин Анкилов, а также аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отмечают, что росту дата-трафика также способствует мобильное видео. Использовать больше гигабайтов пользователей стимулируют онлайн-кинотеатры и другие видеосервисы, сказал Савватин.

Цены на мобильную связь вернулись к росту Стоимость мобильной связи в России впервые с 2017 года начала расти: минимальный пакетный тариф с декабря 2018-го в среднем подорожал на 7 рублей, до 262 рублей в месяц. Такие данные отчета Content Review приводит «Коммерсант».



