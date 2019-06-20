Если хозяин земельного участка сельхозназначения по каким-то причинам не может вернуть полученный на его приобретение кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек. Речь, правда, идет только о землях. Эта норма вступила в силу на этой неделе, сообщает «Российская газета» .

Согласно ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования залога земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», снимается запрет на реализацию земельных участков до истечения периода сельскохозяйственных работ. Но вместе с тем должна быть предусмотрена возможность получения доходов производителем продукции, использующим участок. Утрачивает силу и правило, по которому суд может отсрочить реализацию заложенного земельного участка на срок до одного года.

При этом в решении об обращении взыскания на участок суд должен указать меры по обеспечению интересов производителя сельскохозяйственной продукции, использующего заложенный земельный участок.

По словам управляющего партнера компании MITSAN Consulting Дмитрия Желнина, закон призван облегчить жизнь банкам, которые раньше при попытке закрытия невозвратных кредитов, в залоге по которым были эти земли, сталкивались с запретами в виде судебных и сезонных отсрочек. «Кроме того, есть и общая положительная направленность закона: вокруг городов-миллионников сложилась ситуация острой нехватки территорий под жилищную застройку, дорожное строительство, под инфраструктурные объекты, тогда как большое количество земель пребывают в запустении. Так же остро стоит проблема и с использованием чернозема в соответствующих регионах, поскольку долгое невозделывание ухудшает качество почвы, восстановление которой потребует от следующего владельца серьезных рекультивационных мероприятий», — поясняет Желнин.

«Кто-то когда-то взял на приобретение земель кредит, — продолжает эксперт, — но дело не пошло. Формально же у земли есть правообладатель и она в залоге у банка. А правообладатель, который не использует надел, долго и упорно судится с банком. Сейчас, если кредитные средства не возвращаются, стало возможным быстрее изъять залоговую землю сельхозназначения».

Дмитрий Желнин также обращает внимание на то, что государство решило встать на путь максимального введения в коммерческий оборот сельхозземель.