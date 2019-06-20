Правительство скорректирует правила работы государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» — соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает «Коммерсант» . Планируется, в частности, расширить сферы работы «фабрики» — перечень направлений пополнится строительством, сельским хозяйством и здравоохранением.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, уточняющее условия предоставления синдицированных кредитов в рамках «фабрики проектного финансирования», сообщили изданию в аппарате правительства.

Как отмечает первый зампред «ВЭБ.РФ» Николай Цехомский, главное изменение в новой редакции постановления правительства — расширение мандата «фабрики» на финансирование проектов в отраслях и сферах, названных в майском указе президента в качестве приоритетов. В прежней версии основные направления финансирования инвестпроектов в рамках «фабрики» затрагивали обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, высокие технологии и расширение экспорта. Теперь де-факто работа «фабрики» перенастроена на выполнение нацпроектов: в число отраслей, проекты в которых она может финансировать, добавлены строительство, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. «Это позволит расширить перечень инвестпроектов, отвечающих требованиям «фабрики», — отмечает Цехомский.

Также расширение перечня инвестпроектов будет обеспечено за счет продления до 2021 года периода, когда «ВЭБ.РФ» сможет отбирать для «фабрики» проекты вне отраслевых направлений финансирования, а также реализуемые на балансе юрлиц, которые не являются проектными компаниями (то есть могут возвращать займы не за счет реализации проекта, а, например, за счет средств от иной деятельности). В прошлой версии постановления это разрешалось только до 2019 года.

Набсовет «ВЭБ.РФ» также получает право смягчать или отменять требования о залоге 100% долей в уставном капитале заемщика — при наличии другого обеспечения. Допускается также возможность рефинансирования кредитов, представленных на финансирование инвестпроекта «фабрики» другими организациями в размере до 15% его стоимости (при этом сохраняется требование «80 на 20»).