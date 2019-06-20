О том, что часть операторов фискальных данных (ОФД) решили ввести плату за передачу кодов маркировки в национальную систему «Честный знак», РБК рассказал представитель OFD.ru. Цена годового тарифа составит, в зависимости от оператора фискальных данных, около 1 000 рублей с каждой кассы.

Как утверждают в OFD.ru, плату за настройку касс под маркировку ввели крупнейшие операторы: «Первый ОФД» (обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России, с ним работают крупнейшие ретейлеры, такие как Х5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry), «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском». Пока стоимость услуг по передаче кода законодательно никак не регулируется.

Оператор системы «Честный знак» ЦРПТ знает о планах некоторых операторов фискальных данных брать с клиентов дополнительную плату за передачу данных о продаже маркированных товаров в систему, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. При этом другие операторы, по его словам, принципиально решили не брать доплаты за это. «Действия первых — это, к сожалению, распространенный пример того, что происходит на рынке. Маркировка еще де-факто не началась, но мы уже слышим, что те или иные компании повышают цены на свои услуги, объясняя это появлением маркировки», — негодует он. При ожидаемом эффекте внедрения маркировки — снижении цен на товары для потребителей на 5—10% — такие действия операторов фискальных данных по цепочке могут негативно повлиять на цены, предупреждает Юсупов. Компании, которые ввели для своих клиентов плату за передачу информации о маркировке, оператор системы «Честный знак» уже убрал из списка партнеров на своем сайте.



«Первый ОФД»: кассовая техника магазинов передает данные третьим лицам Эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.

По словам источника, близкого к проекту, участники системы маркировки намерены обратить внимание контролирующих органов, в частности налоговой и антимонопольной служб, на подобные действия, чтобы избежать негативных последствий для рынка и потребителей.

Представитель «Платформы ОФД» говорит, что согласно закону оператор фискальных данных передает информацию о маркировке в ЦРПТ на основании договора с пользователем онлайн-кассы и по его поручению. Передавать фискальные документы пользователей в систему маркировки бесплатно оператор не может, поэтому взимание платы с пользователя за эту услугу обоснованно, подчеркивают в компании.



Кроме того, в стоимость услуг по передаче кодов маркировки входят расходы оператора фискальных данных, указывают в «Платформе ОФД». В частности, оператор тратит средства на создание, поддержку и развитие инфраструктуры по приему, обработке, хранению и отправке информации в систему маркировки, а также на формирование для пользователя онлайн-касс удобных интерфейсов и инструментов работы.