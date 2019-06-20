О том, что часть операторов фискальных данных (ОФД) решили ввести плату за передачу кодов маркировки в национальную систему «Честный знак», РБК рассказал представитель OFD.ru. Цена годового тарифа составит, в зависимости от оператора фискальных данных, около 1 000 рублей с каждой кассы.
Как утверждают в OFD.ru, плату за настройку касс под маркировку ввели крупнейшие операторы: «Первый ОФД» (обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России, с ним работают крупнейшие ретейлеры, такие как Х5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry), «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском». Пока стоимость услуг по передаче кода законодательно никак не регулируется.
Оператор системы «Честный знак» ЦРПТ знает о планах некоторых операторов фискальных данных брать с клиентов дополнительную плату за передачу данных о продаже маркированных товаров в систему, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. При этом другие операторы, по его словам, принципиально решили не брать доплаты за это. «Действия первых — это, к сожалению, распространенный пример того, что происходит на рынке. Маркировка еще де-факто не началась, но мы уже слышим, что те или иные компании повышают цены на свои услуги, объясняя это появлением маркировки», — негодует он. При ожидаемом эффекте внедрения маркировки — снижении цен на товары для потребителей на 5—10% — такие действия операторов фискальных данных по цепочке могут негативно повлиять на цены, предупреждает Юсупов. Компании, которые ввели для своих клиентов плату за передачу информации о маркировке, оператор системы «Честный знак» уже убрал из списка партнеров на своем сайте.
Эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.
По словам источника, близкого к проекту, участники системы маркировки намерены обратить внимание контролирующих органов, в частности налоговой и антимонопольной служб, на подобные действия, чтобы избежать негативных последствий для рынка и потребителей.
Представитель «Платформы ОФД» говорит, что согласно закону оператор фискальных данных передает информацию о маркировке в ЦРПТ на основании договора с пользователем онлайн-кассы и по его поручению. Передавать фискальные документы пользователей в систему маркировки бесплатно оператор не может, поэтому взимание платы с пользователя за эту услугу обоснованно, подчеркивают в компании.
Кроме того, в стоимость услуг по передаче кодов маркировки входят расходы оператора фискальных данных, указывают в «Платформе ОФД». В частности, оператор тратит средства на создание, поддержку и развитие инфраструктуры по приему, обработке, хранению и отправке информации в систему маркировки, а также на формирование для пользователя онлайн-касс удобных интерфейсов и инструментов работы.