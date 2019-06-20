Пользователи мобильного банка «МКБ Онлайн» смогут подключить карты к сервисам бесконтактной оплаты Google Pay и Samsung Pay из приложения. Об этом сообщается в пресс-релизе Московского Кредитного Банка (МКБ).

Возможность стала доступна клиентам кредитной организации с 20 июня.

Чтобы добавить карту в приложении, необходимо выбрать ее и нажать кнопку «Подключить Google Pay» или «Подключить Samsung Pay». При добавлении карт через приложение поля владельца карты заполняются автоматически, что упрощает процесс идентификации плательщика.

Google Pay и Samsung Pay — это сервисы, которые позволяют оплачивать покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях через смартфон. Их можно использовать в любых торговых точках, где установлены терминалы для бесконтактной оплаты.