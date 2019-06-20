Президент России Владимир Путин усомнился, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил во время «Прямой линии».

«То, что вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение: мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, это 11 280 рублей. Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Поэтому здесь я не понимаю, откуда взялись 10 тысяч», — сказал глава государства.

По его словам, доходы населения в 2019 году начали восстанавливаться.

В законодательстве предусмотрен механизм ежегодного — начиная с 1 января 2019 года — установления МРОТ в сумме, равной 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года составил 11 тыс. 280 рублей.

В мае глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года.

В России увеличат минимальный размер оплаты труда С 1 января 2021 года потребительская корзина будет пересмотрена.

В июне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти. Он добавил, что сейчас более 12% населения страны находится за чертой бедности. По словам главы СП, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

В связи с этим Кудрин предложил принять ряд мер, которые снизят уровень бедности на 30—40%. В частности, он выступил за выплату пособий на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Кудрина о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни эмоциональными и гипертрофированными. По словам представителя Кремля, говорить о росте бедности в России нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, несколько выросло. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений.