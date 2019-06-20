Персонификация и геймификация становятся основными трендами во взаимодействии с клиентами маркетплейса. Об этом на IV ежегодном форуме FinWin рассказала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

«Сейчас есть тенденция к тому, что люди не хотят выбирать… то есть стратегия — от каталога к персонификации, даже, я бы сказала, к геймификации. Люди готовы отвечать на вопросы, давать информацию и воспользоваться уже ограниченным числом предложений», — рассказала она.

«Если говорить о дальнейшей коммуникации, человек определяет, с какой точки ему заходить. Куда удобно, туда он и пойдет. Лень — двигатель прогресса», — добавила Юнусова. Так, например, мужчине, который уже получил отказ в кредите в одном из банков, сервис подбора кредитов Банки.ру не станет предлагать ту же кредитную организацию, а пришлет СМС-сообщение со списком тех банков, где заем ему уже предодобрен.

С начала 2019 года посетители Банки.ру произвели расчет параметров кредита с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов» (МПК) 1 млн раз. В общей сложности за полтора года существования сервиса количество обращений к нему превысило 1,5 млн.

Через портал Банки.ру банки предлагают более 2,5 тыс. вариантов кредитов. Это более 700 ипотечных программ, более 800 потребительских кредитов, 450 кредитных карт. Чтобы помочь пользователю разобраться в этом многообразии и найти оптимальную программу, которая учитывала бы его запросы и требования банков к заемщикам, Банки.ру в декабре 2017 года запустил специальный сервис. С его помощью можно, ответив на несколько вопросов, подобрать кредиты с нужными критериями с высокой вероятностью одобрения.

Маркетплейс — финансовый супермаркет — представляет собой платформу, которая объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг, включая Банки.ру. Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года.