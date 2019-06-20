Банк «Хлынов» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,1—0,2 процентного пункта.

Депозит «Для сохранения» (на 367, 546, 731 и 1 097 дней) открывается в рублях под 6,4—6,6%, в долларах — под 2—2,2%, а «Для накопления» (на 91, 181, 270, 367 и 546 дней) в рублях — под 5,7—6,3%, в долларах — под 1,3—1,9% годовых.

«Для управления» (на 181 день) оформляется под 5,3% годовых.

По депозиту «Специальный» (на 731 день) — два периода начисления процентов: 365 и 366 дней с процентными ставками 6,6% и 5,6% соответственно.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,1%.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 5 тыс. рублей или 75 долларов. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Классического» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) составит 6,6—6,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно депозиты «Для накопления» и «Для управления».