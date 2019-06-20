В управлении страной не принимают участие экономисты из 90-х годов, даже Алексей Кудрин изменил свои взгляды, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии», отвечая на реплику о том, что с экономистами из 90-х годов не удастся достичь прорыва.

«У нас нет экономистов из 90-х годов. Разве что Кудрин (Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ. — Прим. ред.), и то не в полном объеме, и тот перековался, он, по-моему, дрейфует в сторону Глазьева. Поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и хочет увеличить отсечку нефтяных доходов, его коллеги и ученики ему оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции», — сказал Путин.