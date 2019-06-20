Держатели карт Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic банка «Левобережный» получили возможность использовать платежный сервис Samsung Pay для смартфонов и носимых устройств. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в четверг.

В банке напоминают, что мобильный платежный сервис Samsung Pay позволяет совершать покупки везде, где есть возможность оплаты картами. Главная особенность Samsung Pay заключается в собственной технологии Samsung MST (Magnetic Secure Transmission), эмулирующей магнитную полосу, что позволяет расплачиваться смартфоном или носимым устройством, даже если терминал не поддерживает бесконтактную оплату.

Для использования в Samsung Pay карты банка «Левобережный» необходимо подключить услугу «Мобильный инфосервис» по банковской карте. Чтобы добавить карту, необходимо открыть приложение Samsung Pay, отсканировать ее или ввести данные карты вручную и пройти проверку по коду из СМС от банка.

Чтобы оплатить покупку, достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона, выбрать карту, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаз или ПИН-коду приложения и приложить смартфон к терминалу.

С помощью Samsung Pay можно также совершать денежные переводы и оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов.



«В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Важно, что при оплате через Samsung Pay вместо номера банковской карты клиента используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация, а специальная встроенная система безопасности устройства Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы», — подчеркивают в «Левобережном».

