Уровень безработицы в России в мае составил 4,5%, сообщает Росстат.

«В мае 2019 года по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы 3,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)», — говорится на сайте ведомства.

При этом, согласно данным Минэкономразвития, безработица с исключением сезонного фактора в апреле сохранилась на рекордно низком уровне 4,6%.

МЭР: рост зарплат в марте оценен в 2,3% после пересмотра данных При этом уровень безработицы в апреле сохранился на рекордно низком уровне.

В качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрировано 0,8 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2019 года составила 75,0 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, отмечает Росстат.

При этом в апреле 2019 года в общей численности занятого населения 32,0 млн человек, или 44,8%, составляли штатные работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам привлекались еще 1,3 млн человек. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам, в апреле текущего года составило 33,3 млн человек, что на 1,0% больше, чем в апреле 2018 года.