Временная администрация, назначенная в страховую компанию «Респект» в связи с отзывом ее лицензий в середине мая этого года, столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Так, руководство СК «Респект» не передало временной администрации бухгалтерскую и иную документацию, а также принадлежащие и вверенные компании материальные ценности, сообщает в четверг пресс-служба Центробанка.

По мнению регулятора, указанное может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами компании фактов вывода активов. В ЦБ подчеркивают, что непередача документов и ценностей затрудняет проведение оценки активов страховщика.



Банк России направил указанную информацию в Генеральную прокуратуру и МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.