«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Рубль обновил многомесячные максимумы. Котировки американской валюты опустились ниже 63 рублей впервые с 1 августа 2018-го, а биржевой курс евро оказался ниже 71 рубля впервые с весны прошлого года. Российскую валюту поддерживают нефтяные котировки — цена нефти Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 9 июня.

• Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» согласился с тем, что россияне почувствовали снижение доходов. Одной из причин сокращения реальных располагаемых доходов населения он назвал высокую кредитную нагрузку граждан. А вот в том, что россияне, работающие на полную ставку, получают зарплату ниже прожиточного минимума, президент усомнился. При этом, по словам главы государства, зарплаты чиновников и руководителей госкомпаний должны быть достаточно высокими, чтобы такие специалисты не уходили работать в частный сектор. В целом 17-я «Прямая линия» продолжалась 4 часа 8 минут, за это время президент успел ответить на 81 вопрос.

• Основной акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации. В 2017 году Владимир Коган стал лучшим банкиром России по версии Банки.ру. Коллектив Банки.ру выражает соболезнования его родным и близким.

• Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы. Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов. Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК, сообщают СМИ.