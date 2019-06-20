Транскапиталбанк начал выдавать ипотеку для госслужащих под 7,95—8,7% годовых в зависимости от первоначального взноса заемщика.

При покупке апартаментов ставка будет выше на 0,5 процентного пункта, а в случае если приобретается комната или дом — на 1 п. п. Сумма кредита может достигать до 80% стоимости квартиры / последней доли; до 70% стоимости комнаты/таунхауса; до 65% стоимости апартаментов; до 50% стоимости приобретаемого дома с землей / коммерческой недвижимости. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.

«Многие банки предлагают для бюджетников и госслужащих сниженные ставки. Транскапиталбанк — как один из крупнейших игроков российского ипотечного рынка — не стал исключением: для данной категории заемщиков ставка установлена ниже на 0,75 процентного пункта по сравнению с условиями, действующими для работников бюджетной сферы», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При отказе от уплаты единовременной комиссии в размере 4,5% от суммы кредита ставка увеличится на 1,5 п. п. Следует иметь в виду, что при отказе от личного или титульного страхования ставка увеличится на 2,5 п. п. и 1 п. п. соответственно.

Аналогичный продукт появился и в линейке Инвестторгбанка.