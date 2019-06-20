Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредит Экспресс».

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — огласил постановление судья Артур Карпов. Суд установил срок ареста до 19 августа. Как следует из постановления об избрании ареста обвиняемому, следствие установило не всех участников хищения.

Адвокат Алексей Аверьянов заявил, что обжалует это постановление.

Ранее суд избрал домашний арест на тот же срок в отношении сотрудника банка Натальи Ципиновой. Как ожидается, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения в отношении остальных фигурантов дела.

Как сообщила ранее журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов — всего 31 факт растраты средств банка «Кредит Экспресс».

В обоснование своего ходатайства следователь подчеркнул, что причастность к совершенному преступлению Бойко подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела, обвиняемый может принять меры к уничтожению документов и скрыться от следствия. «Первое хищение Бойко совершил с Кабановой и Ципиновой 1 апреля 2014 года», — отметил представитель СК. Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Представители прокуратуры и потерпевшей стороны в лице Агентства страховых вкладов (АСВ) поддержали ходатайство следствия в полном объеме.

Бойко также заявил на заседании, что не является акционером банка «Кредит Экспресс», а к банковской деятельности «никогда не имел отношения». «Кроме единственного допроса, никаких других экспертных заключений, показаний свидетеля и других доказательств (моей вины) я не услышал», — отметил он, добавив, что он и его семья «не владеют никакой недвижимостью».

Кроме того, обвиняемый заявил, что ему не вернули залог в 50 млн рублей по первому уголовному делу. «Залог в 50 миллионов рублей в отношении меня до сих пор действует. Это что получается, по одному делу я буду под залогом, а по-другому — под арестом?» — сказал обвиняемый. По его словам, до задержания в рамках нового дела ему был разрешен свободный выезд за рубеж.

По словам защитников бизнесмена, Бойко-Великий от следствия скрываться не собирается, предъявленные обвинения отвергает. «Прошу избрать для моего подзащитного меру пресечения в виде залога в 10 млн рублей, который я лично готов внести на депозитный счет суда в случае удовлетворения моего ходатайства», — сказал адвокат Вадим Миндлин. Представители прокуратуры и Следственного комитета просили суд отказать защите обвиняемого в заявленном ходатайстве.