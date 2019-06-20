Крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с критикой поправок в законодательство об электронной цифровой подписи, которые разрабатываются профильными ведомствами на протяжении двух лет.

В письме исполнительного директора некоммерческого партнерства ECR (объединяет X5 Retail Group, Unilever, L'Oreal, Metro Cash& Carry и еще более 70 компаний) Максимилиана Мусселиуса говорится, что предлагаемые поправки повлекут дополнительные расходы ретейлеров и государства и потенциально могут парализовать деятельность компаний.

Отрицательный отзыв на данный законопроект в правительство также направил Сбербанк, рассказали РБК три источника — в одной из IT-компании, в правительстве и в самом банке.

Авторы обращения напоминают, что 10 июня заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак направил в правительство поправки, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись исключительно в удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы; банки, платежные системы и другие финансовые организации — в удостоверяющем центре Банка России; а госслужащие — в удостоверяющем центре Федерального казначейства.



На данный момент подобную подпись имеют право выдавать аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры. В стране почти 500 подобных центров. Согласно поправкам, эти центры смогут выдавать усиленную квалифицированную подпись только физлицам. При этом требования для таких центров планируют ужесточить — установить порог собственных средств не менее чем в 1 млрд рублей и ввести для них уголовную ответственность «за заведомо умышленные действия сотрудников». Это, по мнению авторов законопроекта, должно сократить мошеннические действия с использованием электронных подписей.

Еще одно изменение — документы предлагается подписывать не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица.

В письме ECR отмечается, что наличие единственного удостоверяющего центра, выдающего сертификаты всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована». А существующая сейчас система из множества аккредитованных удостоверяющих центров позволяет минимизировать эти риски.



Необходимость использования сразу двух подписей повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять несколько электронных подписей на одном документе, указали в ECR, не уточнив оценку предполагаемых расходов. Предложенная схема также вдвое увеличит время обработки и проверки запроса внешними системами при подписании документа, считают авторы обращения.

Источник РБК в Совете Федерации сообщил, что им известна позиция бизнеса. «В адрес правительства направлены различные позиции по данному вопросу. Мы уверены, что правительство не оставит их без внимания и даст положительное заключение на оптимальную редакцию законопроекта», — пояснил он. Кроме того, ко второму чтению законопроекта пройдут консультации, в том числе на площадке совета по цифровой экономике при Совете Федерации, и в законопроект будут внесены поправки, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, сказал он.

