Банк «Русский Стандарт» проанализировал связь между именем клиента и его выбором продукта. Согласно исследованию, 9,2% от общего числа заемщиков-мужчин зовут Александрами. Самые активные заемщицы среди женщин — Елены, на них приходится 9% клиенток.



Быстрее всего кредиты наличными выплачивают Екатерины, Юлии и Оксаны, а также Максимы, Иваны и Романы. А вот POS-кредиты активнее гасят Ксении и Антоны. В первом полугодии 2019 года средний срок погашения потребкредита составлял порядка 420 дней, но, по статистике, мужчины рассчитываются с долгами немного быстрее женщин.

Сбережения активнее всего делают Александры и Татьяны — доля клиентов с такими именами среди вкладчиков составляет 12% и 9,6% соответственно.

В рамках исследования «Русский Стандарт» проанализировал все кредитные договоры и договоры на открытие вклада, заключенные с клиентами в первом полугодии 2019 года. Также были проанализированы данные «Кредитного бюро «Русский Стандарт».