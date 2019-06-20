Председателем совета директоров «Ингосстраха» на заседании 17 июня вновь избран Олег Виханский, говорится в пресс-релизе страховщика.



В компании сообщают, что Виханский родился в 1946 году. В 1969-м окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика»; доктор экономических наук, профессор. С 1990 года по настоящее время — заведующий кафедрой управления производством экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2003 года по настоящее время — декан Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2005 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Группа стратегических исследований». Олег Виханский — член Ученого совета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Кроме того, на заседании сформированы три профильных комитета совета директоров — комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту и комитет по стратегическому планированию — и избраны их председатели.



Ранее акционеры «Ингосстраха» избрали совет директоров компании. В него вошли девять человек: Андрей Аносов, Олег Виханский, Михаил Волков, Александр Григорьев, Джорджио Каллегари, Константин Соколов, Алексей Соколов, Паоло Скарони, Чирина Лучано.

Напомним, чистая прибыль «Ингосстраха» за I квартал 2019 года составила 2,5 млрд против 3,1 млрд рублей (снижение на 20%) за аналогичный период прошлого года.

